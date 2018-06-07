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Пропагандисти Кремля потролили Путіна під час прямої лінії: фото

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Російські пропагандисти показали Путіну про нього жарт
Російські пропагандисти показали Путіну про нього жарт / Getty Images

7 червня відбулася пряма лінія з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час заходу її ведучі вирішили показати господарю Кремля мем із ним, який стосується надвисоких цін на бензин. Зокрема, за словами журналістів, ця картинка вже упродовж тижня є популярною у мережі.

Загалом Путін дуже здивувався, коли його запитали про надвисокі ціни на бензин, оскільки, за його словами, міністр енергетики Олександр Новак запевнює в іншому – ціни на бензин в Росії не ростуть з кінця травня.

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Путін, мем, пряма лінія, пропаганда, ціни, бензин, Росія
Під час прямої лінії пропагандисти потролили Путіна 

"Те, що зараз відбувається – неприпустимо. Це не правильно. Але треба визнати, що це результат неточного, м'яко кажучи, регулювання, яке було запроваджено останнім часом у сфері енергетики, у сфері енергоресурсів", – підкреслив Путін.

До слова, за січень-травень 2018 року ціни на бензин у Росії виросли на 7,3%, в тому числі літр АІ-92 – на 7,7%, а літр дизпалива – на 7,9%. Водночас рівень інфляції з початку року склав лише 1,6%.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Новини Росії Російська пропаганда Курйозні новини Меми
Джерело: 24 Канал
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