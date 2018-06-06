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Путін розповів, як пив горілку та їв ковбасу з китайським лідером

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Володимир Путін
Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

Президент Росії Володимир Путін святкував свій день народження з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Про це він розповів в інтерв'ю гендиректору Медіакорпорації Китая Шень Хайсюну, повідомляє "Рідус".

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Разом вони випили горілки, а потім нарізали ковбасу.

"У мене так не складалися ні з ким стосунки і робочий графік, щоб я відзначав свій день народження з кимось зі своїх зарубіжних колег. А ось з головою Сі Цзіньпін ми це зробили. І ми зробили це дуже по-простому. Не буду приховувати, ми випили по чарці горілки, просто нарізали якусь ковбасу", – розповів Путін.

Також президент Росії зізнався, що не проти спробувати пива під час свого візиту в Китай.

"Так, із задоволенням спробую. І морепродукти люблю, і пиво, правда, намагаюся поменше вживати, але спробувати хочу і обов'язково це зроблю", – додав Путін.

Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін Китай Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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