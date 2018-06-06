Путин рассказал, как пил водку и ел колбасу с китайским лидером

Президент России Владимир Путин праздновал свой день рождения с главой КНР Си Цзиньпином.

Об этом он рассказал в интервью гендиректору Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну, сообщает "Ридус".

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Вместе они выпили водки, а потом нарезали колбасу.

"У меня не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с главой Си Цзиньпинем мы это сделали. И мы сделали это очень по-простому. Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу", – рассказал Путин.

Также президент России признался, что не против попробовать пива во время своего визита в Китай.

"Да, с удовольствием попробую. И морепродукты люблю, и пиво, правда, стараюсь поменьше употреблять, но попробовать хочу, и обязательно это сделаю", – добавил Путин.