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Путин назвал условие, при котором Россия перестанет существовать

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Если Россия не будет суверенной, то перестанет существовать
Если Россия не будет суверенной, то перестанет существовать / Фото из открытых источников

Российская Федерация и ее народ всегда будут отстаивать суверенитет, так как в противном случае государства не будет существовать вообще.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая, передает "РИА Новости".

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Я исхожу из того, что Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет. И конечно, русский народ всегда выберет первое,
– подчеркнул Путин.

Кроме того, глава Кремля отметил, что санкции не заставят Москву отказаться от защиты своих интересов.

Также, Путин выразил надежду на то, что "здравый смысл победит, а все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься", и отношения со всеми партнерами, включая США, придут в норму.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не имеет цели кого-то разъединить в Европе, а наоборот, Кремль заинтересован в едином и успешном Европейском Союзе.

Теги: Новости политики Новости России Санкции Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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