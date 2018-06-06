Путин назвал условие, при котором Россия перестанет существовать

Российская Федерация и ее народ всегда будут отстаивать суверенитет, так как в противном случае государства не будет существовать вообще.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая, передает "РИА Новости".

Читайте также: Путин рассказал о своем видении урегулирования ситуации на Донбассе

Я исхожу из того, что Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет. И конечно, русский народ всегда выберет первое,

– подчеркнул Путин.

Кроме того, глава Кремля отметил, что санкции не заставят Москву отказаться от защиты своих интересов.

Также, Путин выразил надежду на то, что "здравый смысл победит, а все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься", и отношения со всеми партнерами, включая США, придут в норму.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не имеет цели кого-то разъединить в Европе, а наоборот, Кремль заинтересован в едином и успешном Европейском Союзе.