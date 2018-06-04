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Путин назвал цели России в Евросоюзе

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Путин заявил, что Россия заинтересована в
Путин заявил, что Россия заинтересована в "процветающем Евросоюзе" / Фото из открытых источников

Российская Федерация не имеет цели кого-то разъединить в Европе, а наоборот, Кремль заинтересован в едином и успешном Европейском Союзе.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу, передает "РИА Новости".

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"У нас нет цели что-то или кого-то разъединить в ЕС. Наоборот, мы заинтересованы в едином и процветающем Евросоюзе, потому что он является нашим важнейшим торговым и экономическим партнером", – сказал глава Кремля.

Отметим, 5 июня российский президент посетит с рабочим визитом столицу Австрии – Вену.

Напомним, накануне визита Владимира Путина в Вену посольство Украины в Австрии обратилось в местных медиа с призывом поднять вопрос режиссера Олега Сенцова, который продолжает голодать в российской колонии.

Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Евросоюз
Источник: 24 Канал
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