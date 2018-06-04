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Путін назвав мету Росії в Євросоюзі

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Путін заявив, що Росія зацікавлена в
Путін заявив, що Росія зацікавлена в "процвітаючому Євросоюзі" / Фото з відкритих джерел

Російська Федерація немає мети когось роз'єднати в Європі, а навпаки, Кремль зацікавлений ​​у єдиному та успішному Європейському Союзі.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю австрійському телеканалу, передає "РИА Новости".

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"У нас немає мети щось або когось роз'єднати в ЄС. Навпаки, ми зацікавлені в єдиному і процвітаючому Євросоюзі, тому що він є нашим найважливішим торговим і економічним партнером", – сказав глава Кремля.

Зазначимо, 5 червня російський президент відвідає з робочим візитом столицю Австрії – Відень.

Нагадаємо, напередодні візиту Володимира Путіна до Відня посольство України в Австрії звернулося до місцевих медіа з закликом підняти питання режисера Олега Сенцова, який продовжує голодувати у російській колонії.

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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