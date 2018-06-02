Путін платить симпатикам і ми маємо докази, – євродепутат

Прихильники президента Росії Володимира Путіна діють у Європейському парламенті та мають вигоду зі своєї "любові" до глави Кремля.

Про це розповів європейський парламентарій з Литви, голова групи Європейського парламенту "Друзі європейської України" Петрас Ауштревічюс, повідомляє "Укрінформ".

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"У нас багато неупереджених у поглядах людей, і ми володіємо інформацією про ситуацію в Україні, є сильними її прихильниками. Ми робимо максимум того, що ми можемо, в цьому відношенні. Знову ж таки, я повинен визнати, що є симпатики Путіна, і Путін платить їм. Ми маємо докази", – додав Ауштревічюс.

У той же час депутат відзначив, що противників політики Путіна у Європарламенті все одно більше. При цьому, за його словами, Європі вплив кремлівської політики відчувається.

Людей зі здоровим глуздом набагато більше, ми більшість. Але ми не повинні заперечувати присутність людей з іншими переконаннями. Вони мають прокремлівську позицію. Ось чому повинні визнати, що триває боротьба,

– додав парламентарій.