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Путин платит сторонниками и у нас есть доказательства, – евродепутат

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Петрас Ауштревичюс
Петрас Ауштревичюс / Википедия

Сторонники президента России Владимира Путина действуют в Европейском парламенте и имеют выгоду из своей "любви" к главе Кремля.

Об этом рассказал европейский парламентарий из Литвы, председатель группы Европейского парламента "Друзья европейской Украины" Петрас Ауштревичюс, сообщает "Укринформ".

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"У нас много объективных во взглядах людей, и мы располагаем информацией о ситуации в Украине, мы ее сторонники. Мы делаем максимум того, что мы можем, в этом отношении. Опять же, я должен признать, что есть сторонники Путина, и Путин платит им. У нас есть доказательства", – добавил Ауштревичюс.

В то же время депутат отметил, что противников политики Путина в Европарламенте все равно больше. При этом, по его словам, в Европе влияние кремлевской политики чувствуется.

Людей со здравым смыслом гораздо больше, мы большинство. Но мы не должны отрицать присутствие людей с другими убеждениями. Они имеют прокремлевскую позицию. Вот почему мы должны признать, что идет борьба, 
– добавил парламентарий.

Теги: Новости Украины Российская пропаганда Владимир Путин Европарламент Новости политики
Источник: 24 Канал
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