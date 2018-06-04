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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Путіну в Австрії можуть нагадати про Сенцова

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По всьому світу вимагають звільнити політв'язнів Кремля
По всьому світу вимагають звільнити політв'язнів Кремля / Фото з соцмереж

Напередодні візиту президента Росії до Відня посольство України в Австрії звернулося до місцевих медіа з закликом підняти питання режисера Олега Сенцова.

Про це у Facebook написав посол України в Австрії Олександр Щерба.

За словами посла, справа Сенцова – гарна можливість для Австрії виявити себе справжнім політичним посередником та гуманістичною європейською державою, яка готова вступитись за одне окреме життя.

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На його думку, запланований на 5 червня візит Путіна до Відня, напевне, дасть таку нагоду.

Його 12-річний син, хлопчик-аутист, страждає і винуватить в усьому себе. Його 15-річній доньці потрібний батько – більше, ніж коли-небудь. Його немолода вже мати запитує себе, чи доживе вона до повернення Олега. Сьогодні як ніколи необхідно знайти гуманістичне розв’язання проблеми,
– додав посол.

Нагадаємо, 2 червня в усьому світу відбулися акції на підтримку незаконно ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова. Український бранець Кремля розпочав голодувати ще 14 травня.

За словами російської політикині Ксенії Собчак, яка мала змогу з ним посілкуватися, стан здоров'я Сенцова значно погіршився – схуд і почали випадати зуби. Додамо, нещодавно українському режисеру почали надавати підтримувальну терапію.

Теги: Новини України Олег Сенцов Австрія
Джерело: 24 Канал
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