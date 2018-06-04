Путину в Австрии могут напомнить о Сенцове

Накануне визита президента России в Вену посольство Украины в Австрии обратилось к местным медиа с призывом поднять вопрос режиссера Олега Сенцова.

Об этом в Facebook написал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

По словам посла, дело Сенцова – хорошая возможность для Австрии проявить себя настоящим политическим посредником и гуманистическим европейским государством, которое готово вступиться за одну отдельную жизнь.

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По его мнению, запланированный на 5 июня визит Путина в Вену, наверное, даст такую ​​возможность.

Его 12-летний сын, мальчик-аутист, страдает и винит во всем себя. Его 15-летней дочери нужен отец – больше, чем когда-либо. Его пожилая уже мать спрашивает себя, доживет ли она до возвращения Олега. Сегодня как никогда необходимо найти гуманистическое решение проблемы,

– добавил посол.

Напомним, 2 июня по всему миру прошли акции в поддержку незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Украинский пленник Кремля начал голодать еще 14 мая.



По словам российского политика Ксении Собчак, которая имела возможность с ним пообщаться, состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – похудел и начали выпадать зубы. Добавим, недавно украинскому режиссеру начали оказывать поддерживающую терапию.