07:29
4 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 15°C
  • вторник
    24°C 14°C
  • среда
    17°C 10°C
  • четверг
    22°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Вести.UA. Жир. Молитвенный завтрак с украинским Трампом. Злой клоун Мураев
Вєсті.UA
18:53, 2 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Путину в Австрии могут напомнить о Сенцове

40 Читати новину українською
По всему миру требуют освободить политзаключенных Кремля
По всему миру требуют освободить политзаключенных Кремля / Фото з соцсетей

Накануне визита президента России в Вену посольство Украины в Австрии обратилось к местным медиа с призывом поднять вопрос режиссера Олега Сенцова.

Об этом в Facebook написал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

По словам посла, дело Сенцова – хорошая возможность для Австрии проявить себя настоящим политическим посредником и гуманистическим европейским государством, которое готово вступиться за одну отдельную жизнь.

Читайте также: Российский мультипликатор объявил голодовку в поддержку Сенцова

По его мнению, запланированный на 5 июня визит Путина в Вену, наверное, даст такую ​​возможность.

Его 12-летний сын, мальчик-аутист, страдает и винит во всем себя. Его 15-летней дочери нужен отец – больше, чем когда-либо. Его пожилая уже мать спрашивает себя, доживет ли она до возвращения Олега. Сегодня как никогда необходимо найти гуманистическое решение проблемы, 
– добавил посол.

Напомним, 2 июня по всему миру прошли акции в поддержку незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Украинский пленник Кремля начал голодать еще 14 мая.

По словам российского политика Ксении Собчак, которая имела возможность с ним пообщаться, состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – похудел и начали выпадать зубы. Добавим, недавно украинскому режиссеру начали оказывать поддерживающую терапию.

Теги: Новости Украины Австрия Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
3 июня, 22:10 "Вбивство" Бабченка, як кинути курити та проблеми російської армії – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 743
Главные новости 3 июня: победа Украины над Албанией и трагические ДТП
3 июня, 21:55 Главные новости 3 июня: победа Украины над Албанией и трагические ДТП
228
Самые смешные мемы недели:
3 июня, 20:00 Самые смешные мемы недели: "воскрешение" Бабченко и кот-бодибилдер
294
Топ-5 видео недели: гибель девочки на Донбассе, ужасные детали жизни Гуры,
3 июня, 19:30 Топ-5 видео недели: гибель девочки на Донбассе, ужасные детали жизни Гуры, "убийство" Бабченко
192
Россия близка к новому рекорду по количеству банкротов в этом году
3 июня, 19:02 Россия близка к новому рекорду по количеству банкротов в этом году
Злой Одессит 1235
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук