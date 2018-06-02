#SaveOlegSentsov: как в мире требуют освобождения украинских пленников Кремля
Освободить Олега Сенцова и остальных пленников Кремля требуют в ряде европейских стран, а также в США и Канаде. Про свое участие в глобальной акции заявили активисты более, чем 40 городов мира.
В нескольких городах мира уже состоялись первые акции протеста в поддержку политзаключенных.
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Европа
Одними из первых акцию в поддержку Олега Сенцова провели в Европарламенте. В ней приняли участие Европарламентарии, представители постоянного представительства Украины при Совете Европы, украинцы и работники Евроучреждений в Страсбурге.
Активисты вышли на митинги в центр Брюсселя и Тель-Авива. А над Посольством Украины в Польше вывесили большой баннер с призывом освободить Олега Сенцова.
Брюссель
Польша
Присоединились к акции и в Париже. На площади прав человека собралось несколько десятков человек с флагами и плакатами. Они скандировали "Путин-террорист" и призывали всех прохожих присоединиться к всемирной акции в поддержку украинских политзаключенных.
Россия
А вот в России даже успели задержать активистов, которые пытались отстоять жизнь и свободу пленников Кремля. В Петербурге полиция сорвала одиночный пикет в поддержку Сенцова, а в полицейские участки попали по крайней мере двое людей.
Россия
Активист в России
США
Призвала освободить украинского режиссера и миссия США в ОБСЕ. Соответствующее видео появилось на официальной странице в твиттере.
С требованием спасти Сенцова и других политзаключенных сегодня соберутся активисты в Германии, Франции, Италии, Польши, Грузии и десятках других стран.
Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов уже три недели голодает в российской колонии в Лабытнанге. Его состояние здоровья значительно ухудшилось, похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию. Олег намерен идти до конца.