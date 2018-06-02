SaveOlegSentsov: как в мире требуют освобождения украинских пленников Кремля

Освободить Олега Сенцова и остальных пленников Кремля требуют в ряде европейских стран, а также в США и Канаде. Про свое участие в глобальной акции заявили активисты более, чем 40 городов мира.

В нескольких городах мира уже состоялись первые акции протеста в поддержку политзаключенных.

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Европа

Одними из первых акцию в поддержку Олега Сенцова провели в Европарламенте. В ней приняли участие Европарламентарии, представители постоянного представительства Украины при Совете Европы, украинцы и работники Евроучреждений в Страсбурге.

Активисты вышли на митинги в центр Брюсселя и Тель-Авива. А над Посольством Украины в Польше вывесили большой баннер с призывом освободить Олега Сенцова.



Брюссель



Польша

Присоединились к акции и в Париже. На площади прав человека собралось несколько десятков человек с флагами и плакатами. Они скандировали "Путин-террорист" и призывали всех прохожих присоединиться к всемирной акции в поддержку украинских политзаключенных.

Россия

А вот в России даже успели задержать активистов, которые пытались отстоять жизнь и свободу пленников Кремля. В Петербурге полиция сорвала одиночный пикет в поддержку Сенцова, а в полицейские участки попали по крайней мере двое людей.



Россия



Активист в России

США

Призвала освободить украинского режиссера и миссия США в ОБСЕ. Соответствующее видео появилось на официальной странице в твиттере.

Today we add our voice to the global call to #SaveOlegSentsov, victim of #Russia’s campaign to silence those speaking out against its occupation of #Crimea.



Please consider adding your voice. Share this message and his story.@SaveSentsov @UKRinOSCE @MFA_Ukraine @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/GCoDkpPc9x — U.S. Mission to OSCE (@usosce) 1 червня 2018 р.

С требованием спасти Сенцова и других политзаключенных сегодня соберутся активисты в Германии, Франции, Италии, Польши, Грузии и десятках других стран.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов уже три недели голодает в российской колонии в Лабытнанге. Его состояние здоровья значительно ухудшилось, похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию. Олег намерен идти до конца.