Сестра Сенцова о его состоянии: Обычно при таких обстоятельствах люди уже не могут стоять

Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала журналистам о состоянии пленного и дальнейшем плане своих действий, чтобы его освободить.

Об этом она сообщила на акции поддержки украинских политзаключенных в Киеве.

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Олег продолжает голодать. Он получает 1 литр глюкозы ежедневно. Обычно на такой день голодовки люди уже не могут сами стоять. Последний человек, который его видел – это Собчак. По ее словам, Олег – очень худой и бледный, теряет зубы и волосы. Подробная информация будет завтра, когда его посетит адвокат,

– сказала Каплан.

Она сообщила, что пытается найти выход на видеосвязь с Олегом Сенцовым. Но в первую очередь, спросит у брата, хочет ли он этого.

Кроме того Наталья Каплан объяснила, почему акции поддержки очень нужны.

"Акции очень важны, потому что мировые лидеры частично находятся в информационном вакууме. Если о проблеме никто не будет слышать, ее никто не будет решать. А поднимать такую проблему можно только снизу. Я очень надеюсь, что с Вашей поддержкой мы сможем вытащить Олега и других политзаключенных из российских тюрем", – добавила сестра пленного.

Женщина также отметила, что планирует и дальше обращаться к мировым политикам, у которых есть рычаги влияния, чтобы освободить политзаключенных.

Напомним, ранее в Федеральной службе исполнения наказаний России сообщили, что после 15 дня голодовки Олег Сенцов вызвался на поддерживающую терапию от медиков. По словам его адвоката Дмитрия Динзе, состояние пленника Кремля сейчас является стабильным, правда правозащитник точно не знает, какой комплекс мер украинцу предоставляют.

В чем Россия обвиняет Сенцова?Олега Сенцова российские силовики задержали в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая режиссер объявил начало бессрочной голодовки с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных, которых удерживают на территории РФ и в оккупированном Крыму.