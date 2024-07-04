По его мнению, эта цифра значительно больше. Об этом Аппатурай сообщил во время выступления в Центре европейской политики, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Россия использует 30% ВВП на оборону и безопасность

Я считаю, что 6% - это очень низкий показатель. Это то, что они говорят. Но, больше похоже на то, что 30% российской экономики тратится на вопросы обороны и безопасности,

– сказал Аппатурай.

Он призвал осознать то, что Россией руководит "хорошо вооруженное, агрессивное, немного параноидальное и экспансионистское правительство во главе с одним человеком по меньшей мере в течение десятилетия". Он призвал страны НАТО делать больше для сдерживания России.

В частности, он отметил, что НАТО имеет "в десять раз большую экономику, чем Россия", а также "суперэффективные современные силы, которые могут работать вместе". Топ-чиновник Альянса ожидает ряд решений во время саммита НАТО по усилению новых оборонных планов.

В частности, он добавил, что многие сотни тысяч военнослужащих Альянса будут передислоцированы в кратчайшие сроки. Кроме того, в НАТО не верят, что Россия готова к войне с Альянсом несмотря на постоянные заявления.

"Россия много говорит о НАТО, но не делает никаких шагов, чтобы попытаться бросить вызов НАТО. И они не хотят воевать с НАТО, потому что знают, что проиграют", – добавил он.

Ранее отмечалось, что Россия вливает 40% средств из государственного бюджета в государственные заказы. Всего на военное производство страна-агрессор направляла примерно 7 – 8% от ВВП. Сейчас же топ-чиновник озвучил другую цифру.