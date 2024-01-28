Об этом 24 Каналу заявил руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский, отметив, что эти деньги вливают не только в производство оружия. Также говорится о выплате зарплаты и других расходах, связанных с ведением войны.

К теме Россия планирует вести войну еще как минимум 3– 4 года, – The Telegraph

"Средства, которые они аккумулировали в свое время в фонде национального благосостояния, активно тратятся. Если у них в начале (полномасштабной – 24 Канал) войны было 100 миллиардов долларов, в соответствии, уже в результате повышения цен в середине 2022-го года, это было 150 миллиардов долларов", – сказал руководитель аналитического направления сети "АНТС".

Сейчас там осталось всего 50 миллиардов долларов. Учитывая цифры, которые россияне заложили в своем бюджете, то этот фонд очень быстро закончится.

В результате это приведет к тому, что не будет возможности финансировать продолжение войны против Украины. Особенно, если учитывать проблемы врага со снабжением, производством и ограничением цен на нефть.

"Наша армия действует, регулярно отправляет наши беспилотники для перебоя тех логистических связей. Для того, чтобы не дать возможность агрессору реализовывать свой основной стратегический продукт", – подчеркнул Несходовский.

Кремль тратит деньги на армию