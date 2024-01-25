Обозреватели говорят, что война в Украине, вероятно, еще больше нагрузит жизнь большинства россиян. Кроме того, она все больше будет угрожать жизни жителей страны-агрессора. А все потому, что война, словно прожорливый крот, проедает как запасы Кремля в деньгах, так и в людях.

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Россия продает нефть за бесценок

Обратим внимание, что в 2024 году в Кремле нарастят расходы на оборону на 68%, если сравнивать с 2023 годом. В паре с расходами на правоохранительные органы, военные приберут на себя 40% российского бюджета. А это означает, что все больше россиян почувствуют ухудшение своего уровня жизни.

В то же время следует понимать, что доходы с российской нефти и газа сократились на 24%. Это потому, что цены на нефть стабильные, а экспорт природного газа, большинство из которого шла в Западную Европу, сократилась на около 60% с 2021 года.

В издании отмечают, что Россия уже выкачивает всю нефть, которую она может добыть. И она продает значительную ее часть с большими скидками как Китаю, так и Индии.

В то же время продажи могут сократиться, ведь Запад дальше преследует владельцев "теневого флота", который занимается транспортировкой российской нефти, нарушающей лимит, установленный "Группой семи". Речь идет о 60 долларах за баррель. Собственно, некоторые из портов отказываются впускать много таких судов.

Россияне чувствуют последствия войны

Как отмечают в издании, в 2023 году правительство России повысило налоги на продажу нефти и газа. А еще обложило бизнес одноразовым налогом, который нужно будет оплатить за непредвиденные доходы.

Казна России имеет все шансы скоро опустеть. Поэтому, Кремлю придется повышать налоги. Предполагают, что могут повысить 20-процентный налог на добавленную стоимость для производителей и розничных торговцев. В издании не сомневаются, что расходы переложат на потребителей.

Также существует предположение о подготовке к введению еще одного непопулярного налога. Речь идет о "добровольной" подписке на государственные облигации.

Кошельки россиян опустеют

Правда начнем с того, что перед Рождеством Центральный банк России к 15-процентной базовой ставке добавил еще один пункт. Таким образом пытаются сдержать инфляцию в стране, которая составляет сейчас 7,5 процента. Несмотря на это, цены на основные продукты продолжают расти. Так, яйца на 43% дороже, чем в прошлом году, а курятина – почти на 27%, а вот сахар – более чем на 10%.

В то же время "Газпром", чтобы компенсировать резкое падение внешних продаж, повысил внутренние цены на газ на 11% во второй половине 2023 года. А в 2024 году планирует повысить их еще на 8%. Отмечают, что рубль в прошлом году упал до 100 за один доллар. Вероятно, падение российской валюты продолжится.

Сокращаются также социальные расходы, хотя они и так мизерные. Так, на 10% сократят ассигнования на здравоохранение. В 2025 году вдвое сократят финансирование на содержание и ремонт коммунальных услуг. И это на фоне того, что в начале января, когда были морозы, в Подольске, что под Москвой, почти 150 тысяч человек несколько дней сидели без тепла.

Авиакатастрофы неизбежны

В издании отметили, что российские авиакомпании ожидают болеше опасных инцидентов. В 2023 году зафиксировали более 180 аварий и неисправностей, что втрое больше, чем в 2022 году.

Обращают внимание на то, что около 70% парка коммерческих авиаперевозок – иностранного производства. Этим самолетам не хватает запчастей, а также они не проходят обязательного технического обслуживания. А любые заменители материалов и деталей скорее всего не сертифицированы. Поэтому, вопрос фатальных катастроф – лишь вопрос времени.

Говорят, что в наибольшей опасности в 2024 году – российские юноши. Путин подписал указ, который предусматривает расширение вооруженных сил на 170 тысяч солдат. Так, общая численность будет составлять 1,3 миллиона военнослужащих. Правда, некоторые считают, что России нужно будет призвать в армию до 300 тысяч новобранцев с учетом колоссальных потерь на фронте.

В издании подводят итоги. Говорят, что хоть и многие россияне поддерживают войну, подавляющее большинство начинает проходить испытания лишениями и личными жертвами. Большинство россиян стали апатичными, а их состояние российские политические социологи называют "изученным равнодушием".

То есть, на словах они поддерживают режим, а на деле ждут, когда "все это" закончится. В то же время следует понимать, что это та тонкая соломинка, на которой враг может поддерживать войну на истощение.