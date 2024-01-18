Экономика России слабеет

До полномасштабного вторжения ликвидные средства Фонда составили 8,9 триллиона рублей, однако уже в конце 2023 года эта сумма снизилась до 5 триллионов рублей. К слову, общие активы упали на 12% и теперь составляют 12 триллионов рублей.

Читайте также 300 миллиардов евро: куда Зеленский предлагает потратить российские активы

Более чем на 2 триллиона рублей выросли доли Фонда, выпущенные для финансирования инфраструктурных проектов, в российских компаниях и облигациях.

Также значительная часть этого фонда инвестирована в российские акции и инфраструктуру, а это не ликвидные инвестиции.

Только ликвидные инвестиции можно рассматривать как запасы на "черный день",

– объяснила Татьяна Орлова, экономист Oxford Economics.

Напомним! Фонд национального благосостояния – это часть механизма пенсионного обеспечения россиян. В начале своего существования фонд был призван страховать пенсионную систему, но уже через год власти начали использовать средства для стабилизации ситуации на фондовом рынке.

Куда направляют средства из Фонда

Действительно сейчас фонд испытывает мощное давление со стороны властей, из-за новых санкций, которые истощают российскую экономику. В частности, средства фонда должны быть перечислены минфину России для покрытия потери доходов от экспорта, если они от продажи нефти превысят бюджетную оценку в 60 долларов за баррель.

Если ситуация с ценами на энергоносители будет отрицательной, мы будем использовать Фонд национального благосостояния,

– сказал министр финансов России Антон Силуанов.

В прошлом году в поддержку армии и экономики страны власти страны привлекли из фонда 3 триллиона рублей. В 2024 году на аналогичные нужды привлекут еще 1,3 триллиона рублей.