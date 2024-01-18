Экономика России слабеет
До полномасштабного вторжения ликвидные средства Фонда составили 8,9 триллиона рублей, однако уже в конце 2023 года эта сумма снизилась до 5 триллионов рублей. К слову, общие активы упали на 12% и теперь составляют 12 триллионов рублей.
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Более чем на 2 триллиона рублей выросли доли Фонда, выпущенные для финансирования инфраструктурных проектов, в российских компаниях и облигациях.
Также значительная часть этого фонда инвестирована в российские акции и инфраструктуру, а это не ликвидные инвестиции.
Только ликвидные инвестиции можно рассматривать как запасы на "черный день",
– объяснила Татьяна Орлова, экономист Oxford Economics.
Куда направляют средства из Фонда
Действительно сейчас фонд испытывает мощное давление со стороны властей, из-за новых санкций, которые истощают российскую экономику. В частности, средства фонда должны быть перечислены минфину России для покрытия потери доходов от экспорта, если они от продажи нефти превысят бюджетную оценку в 60 долларов за баррель.
Если ситуация с ценами на энергоносители будет отрицательной, мы будем использовать Фонд национального благосостояния,
– сказал министр финансов России Антон Силуанов.
В прошлом году в поддержку армии и экономики страны власти страны привлекли из фонда 3 триллиона рублей. В 2024 году на аналогичные нужды привлекут еще 1,3 триллиона рублей.