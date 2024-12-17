На самом деле желающих идти на фронт вообще не видно. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова, добавив, что у Путина остается все меньше источников наполнения армии.

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Согласится ли Путин на уступки

В России все тюрьмы уже опустошены, как еще набирать людей остается вопросом. Миграционный ресурс также исчерпан, а наемники не захотели воевать так массово, как предполагалось.

Ресурс из призывников идет очень тяжело. Там постоянные скандалы с различными деталями о принуждении, угрозах. Но даже так удалось собрать лишь несколько сотен мужчин. Больше резерва нет – только мобилизация,

– сказала Ольга Романова.

Путин не хочет этого делать до инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в январе 2025 года. Новоизбранный президент уже заявил о желании как можно быстрее закончить войну. Вполне вероятно, что глава Кремля согласится на определенные уступки, потому что ему очень нужен перерыв в боевых действиях.

"Но Путину самому надо решить, куда отправлять людей с передовой. Думаю, он просто оставит всех на оккупированных территориях, поэтому мне страшно думать об украинцах, которые до сих пор там остаются. Ведь они окажутся рядом с заключенными, которых собрали со всей России", – добавила основательница движения "Русь сидящая".