Насправді охочих йти на фронт взагалі не видно. Про це 24 Каналу розповіла журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова, додавши, що у Путіна залишається дедалі менше джерел наповнення армії.

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Чи погодиться Путін на поступки

У Росії всі тюрми вже спустошені, як ще набирати людей залишається питанням. Міграційний ресурс також вичерпаний, а найманці не захотіли воювати так масово, як передбачалося.

Ресурс із призовників йде дуже важко. Там постійні скандали з різними деталями про примус, погрози. Але навіть так вдалося зібрати лише декілька сотень чоловіків. Більше резерву немає – тільки мобілізація,

– сказала Ольга Романова.

Путін не хоче цього робити до інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться у січні 2025 року. Новообраний президент вже заявив про бажання якнайшвидше закінчити війну. Цілком ймовірно, що очільник Кремля погодиться на певні поступки, бо йому дуже потрібна перерва у бойових діях.

"Але Путіну самому треба вирішити, куди відправляти людей з передової. Думаю, він просто залишить всіх на окупованих територіях, тому мені страшно думати про українців, які досі там залишаються. Адже вони опиняться поруч з в'язнями, яких зібрали зі всієї Росії", – додала засновниця руху "Русь сидящая".