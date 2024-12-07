Їм погрожують призовом з дуже неприємними умовами та пропонують підписання контрактів. Про це 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

Читайте також На окупованих територіях українців знову примушують брати російські паспорти: є нова причина

"Вперше бачимо, що прийшли мобілізаційні завдання безпосередньо на нові окуповані території. Через це велика загроза, особливо для сільської місцевості, де військкомати просто забирають наших хлопців, примушують підписувати контракти через певні погрози, протиставляючи їм або призов з дуже неприємними умовами, або підписання контрактів", – пояснив він.

Ворогу легше переконувати 18-річних

Петро Андрющенко зазначив, що у Маріупольському районі у такий спосіб підписано щонайменше 17 контрактів. Така ж історія зараз продовжується на території Бердянського району.

Те ж саме відбувається на території Росії. Вони призивають, 18-річний підписує контракт, змінює свій статус та йде на війну як контрактник.

Минулі роки це теж було, але не у такій кількості, як цього року. Тому що їм вистачало контрактників. Укладання контракту звичайним цивільним населенням, яке йшло, там були і зеки, боржники, ще хтось. Вони всі закінчуються,

– сказав керівник "Центру вивчення окупації".

Окупантам найлегше переконувати молодих хлопців, що нібито вони будуть у тилу та не братимуть участь у боях на фронті. Однак у підсумку – велика кількість некрологів 18-річним. Це означає, що призовна кампанія не завершилась ані в Росії, ні на тимчасово окупованих територіях України.