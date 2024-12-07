Им угрожают призывом с очень неприятными условиями и предлагают подписание контрактов. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

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"Впервые видим, что пришли мобилизационные задачи непосредственно на новые оккупированные территории. Из-за этого большая угроза, особенно для сельской местности, где военкоматы просто забирают наших ребят, заставляют подписывать контракты через определенные угрозы, противопоставляя им или призыв с очень неприятными условиями, или подписание контрактов", – объяснил он.

Врагу легче убеждать 18-летних

Петр Андрющенко отметил, что в Мариупольском районе таким образом подписано не менее 17 контрактов. Такая же история сейчас продолжается на территории Бердянского района.

То же самое происходит на территории России. Они призывают, 18-летний подписывает контракт, меняет свой статус и идет на войну как контрактник.

Прошлые годы это тоже было, но не в таком количестве, как в этом году. Потому что им хватало контрактников. Заключение контракта обычным гражданским населением, которое шло, там были и зэки, должники, еще кто-то. Они все заканчиваются,

– сказал руководитель "Центра изучения оккупации".

Оккупантам легче всего убеждать молодых парней, что якобы они будут в тылу и не будут участвовать в боях на фронте. Однако в итоге – большое количество некрологов 18-летним. Это означает, что призывная кампания не завершилась ни в России, ни на временно оккупированных территориях Украины.