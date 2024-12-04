Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что в таких действиях оккупанты видят критическую потребность. Она прежде всего связана с нежеланием Кремля потерять власть.

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Новая причина принудительной паспортизации

В 2025 году россияне готовятся к очередным выборам в госдуму. Так называемое "голосование" будут проводить и на временно оккупированных территориях, поэтому Путину нужно как можно больше избирателей. Наличие российского паспорта открывает путь к участию в "выборах".

Для того, чтобы обеспечивать давление на население и потом иметь нужные цифры – оккупанты готовятся уже сейчас. В этом процессе паспорт является обязательным,

– объяснил Петр Андрющенко.

Захватчики решили поиграть в якобы честные выборы и провести их в соответствии с процедурами. Поэтому они формируют реестр избирателей и хотят создать видимость будто все происходит законно.

Паспортизация набирает обороты. Но здесь заметны курьезные вещи, например, в Мариуполе даже нет задач по паспортизации, потому что там все с российским паспортом. По-другому люди просто бы не выжили,

– добавил Андрющенко.

По оккупированной части Запорожья, то ситуация приближается к той, что в Мариуполе. Украинцев систематически шантажируют, угрожая отказом в медицинском обслуживании. Методы принуждения достаточно жесткие. Вероятно, к весне 2025 года, оккупанты обеспечат почти 100% паспортизацию населения.

Самая большая проблема в так называемой "днр". В свое время людям раздали паспорта непризнанной самопровозглашенной республики, но они перестают действовать с 1 января 2025 года. Российская паспортная система не может быстро обеспечить обмен одних "документов" на другие. Поэтому россияне могут столкнуться проблемой провести голосование даже на тех территориях, которые оккупированы уже 10 лет.