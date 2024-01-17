Зеленский о российских активах

Президент сообщил, что не стоит делить российские активы на государственные и частные, хотя он понимает почему так, происходит. По его мнению, большинство государств боятся думать о частном секторе, потому что он станет судиться, а с этим разбираться никто не хочет. Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами в Давосе, передает 24 Канал.

Читайте также Запасов угля, газа и ядерного топлива для прохождения зимы достаточно – Галущенко

Владимир Зеленский Президент Украины Почему Россия не чувствует цену этой войны? Потому что все решения с постоянными вопросами и отсрочками, поэтому и цена на войну слабая. Всегда, вы вводите новые пакеты санкций и предусматриваете решение как их обойти через частный сектор или некоторых лидеров. Надо повысить цену для россиян через 300 миллиардов евро замороженных активов.

Он отметил, что Россия разрушила Украину и происходит официальное расследование совместно со Всемирным банком. Сейчас нанесенный ущерб оценивается в 700 миллиардов евро, без учета ситуации на оккупированных территориях. Поэтому 300 миллиардов евро в первую очередь использовали бы для восстановления того, что враг разрушил.

Они говорят, что это решение Путина и правительства, а не частного сектора. Это не так. Все эти представители частного сектора выплачивают налоги и официально спонсируют войну. Мы же видим их в подсанкционных списках, поэтому они поддерживают войну, а значит должны платить за это. Если они открыто поддерживают терроризм, мы имеем право использовать их деньги. Почему партнеры должны думать, как нам помочь, если уже есть эти 300 миллиардов,

– добавил Зеленский.

На что пошли бы деньги

Лидер государства сообщил, что если эти средства нельзя использовать на военные нужды, их можно потратить на восстановление или строительство:

школ;

укрытий;

госпиталей;

университетов;

церковь.

Также он поблагодарил государства за прибежище украинских беженцев и регулярную военную и финансовую помощь.