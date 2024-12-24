Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post. В последние недели своего президентства Джо Байден рассматривает возможность нанести "прощальный удар" по финансам Кремля.

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Энергетический удар перед уходом с должности

Эти санкции могут стать важным элементом экономического давления на Россию и помочь новой администрации Дональда Трампа в переговорах с Кремлем о прекращении войны в Украине.

Согласно источникам, эти санкции сосредоточатся на так называемом "темном флоте", который перевозит российскую нефть в незападные страны, а также на экспортерах российской нефти, которые до сих пор не попали под международные ограничения.

Целью новых санкций является снижение экспортных доходов России на ближайшие шесть-двенадцать месяцев,

– отметил бывший директор по международной экономике в администрации Байдена Питер Харрелл.

Введение таких санкций может укрепить наследие Байдена в сфере международной политики и повысить поддержку Украины в ее борьбе с Россией.

Высокопоставленный чиновник Белого дома подчеркнул, что такой шаг является важным для того, чтобы Украина находилась в наилучшем возможном положении для самозащиты и переговоров о мире на справедливых условиях.

После завершения выборов и значительного снижения инфляции, политический контекст изменился, и Байден теперь имеет больше свободы для усиления санкций.

Выборы закончились, и инфляция под контролем. Причины быть осторожными в отношении санкций больше не применяются,

– сказал старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Эдвард Фишман.

Хотя новые санкции могут серьезно ограничить финансовые возможности Кремля, эксперты считают, что Россия, несмотря на ограничения, продолжит получать значительные доходы от энергетических продаж, хотя и снизятся темпы.

