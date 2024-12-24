Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Washington Post. У останні тижні свого президентства Джо Байден розглядає можливість завдати "прощального удару" по фінансах Кремля.

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Енергетичний удар перед відходом з посади

Ці санкції можуть стати важливим елементом економічного тиску на Росію та допомогти новій адміністрації Дональда Трампа в переговорах з Кремлем щодо припинення війни в Україні.

Згідно з джерелами, ці санкції зосередяться на так званому "темному флоту", який перевозить російську нафту до незахідних країн, а також на експортерах російської нафти, які досі не потрапили під міжнародні обмеження.

Метою нових санкцій є зниження експортних доходів Росії на найближчі шість-дванадцять місяців,

– зазначив колишній директор з міжнародної економіки в адміністрації Байдена Пітер Харрелл.

Запровадження таких санкцій може зміцнити спадщину Байдена в сфері міжнародної політики та підвищити підтримку України в її боротьбі з Росією.

Високопоставлений чиновник Білого дому підкреслив, що такий крок є важливим для того, щоб Україна перебувала в найкращому можливому становищі для самозахисту та переговорів про мир на справедливих умовах.

Після завершення виборів та значного зниження інфляції, політичний контекст змінився, і Байден тепер має більше свободи для посилення санкцій.

Вибори закінчилися, і інфляція під контролем. Причини бути обережними щодо санкцій більше не застосовуються,

– сказав старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Едвард Фішман.

Хоча нові санкції можуть серйозно обмежити фінансові можливості Кремля, експерти вважають, що Росія, попри обмеження, продовжить отримувати значні доходи від енергетичних продажів, хоча й знизяться темпи.

