Зеленський про російські активи

Президент повідомив, що не варто ділити російські активи на державні та приватні, хоча він і розуміє чому так відбувається. На його думку, більшість держав бояться думати про приватний сектор, бо він почне судитися, а з цим розбиратися ніхто не хоче. Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами у Давосі, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Запасів вугілля, газу і ядерного палива для проходження зими достатньо, – Галущенко

Володимир Зеленський Президент України Чому Росія не відчуває ціну цієї війни? Тому що всі рішення з постійними запитаннями та відтермінуваннями, тому й ціна на війну слабка. Завжди, ви запроваджуєте нові пакети санкцій і передбачаєте рішення як їх обійти через приватний сектор чи деяких лідерів. Треба підвищити ціну для росіян через 300 мільярдів євро заморожених активів.

Він наголосив, що Росія зруйнувала Україну й відбувається офіційне розслідування спільно зі Світовим банком. Нині завдані збитки оцінюються у 700 мільярдів євро, без урахування ситуації на окупованих територіях. Тож 300 мільярдів євро в першу чергу використали б для відновлення того, що ворог зруйнував.

Вони кажуть, що це рішення Путіна та уряду, а не приватного сектору. Це не так. Всі ці представники приватного сектору виплачують податки і офіційно спонсорують війну. Ми ж бачимо їх в підсанкційних списках, тож вони підтримують війну, а значить мають платити за це. Якщо вони відкрито підтримують тероризм, ми маємо право використати їх гроші. Чому партнери мають думати, як нам допомогти, якщо вже є ці 300 мільярдів,

– додав Зеленський.

На що пішли б гроші

Лідер держави повідомив, що якщо ці кошти не можна використати на військові потреби, їх можна витратити на відбудову або будування:

шкіл;

укриттів;

шпиталів;

університетів;

церкв.

Також він подякував державам за прихисток українських біженців та регулярну військову та фінансову допомогу.