Энергетическая стойкость

Министр проинформировал партнеров о ситуации в энергосекторе и потребности для пополнения резервов на случай повторения массированных вражеских атак.

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Поэтому стало известно, что на сегодняшний день система стабильна, в частности благодаря поддержке международных партнеров и совместным усилием по поддержанию энергетической устойчивости.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины У нас достаточно запасов угля, газа и ядерного топлива. И это дает нам уверенность сказать, что мы прошли половину зимы и мы устоим до ее конца.

В том числе этого удалось достичь благодаря самой масштабной ремонтной кампании на энергетических объектах Для ее реализации используется оборудование, предоставленное или закупленное с помощью международных партнеров.

Враг продолжает атаковать

Герман Галущенко подчеркнул, что враг п родовит атаковать энергетические объекты и генерационные установки на прифронтовых территориях

Обратите внимание! Благодаря эффективной системе противовоздушной обороны и мерам по усилению физической защиты энергетических объектов, россиянам не удается нанести значительные повреждения энергосистеме в целом.

В этой связи, участники заседания выразили готовность продолжать помощь Украине. В частности, представитель председательствующей в G7 Италии подчеркнул, что его государство будет продолжать поддержку и будет прилагать усилия. для усиления устойчивости украинской энергосистемы к российским атакам

Какие планы у Минэнерго

Министр отметил, что в этом году энергетический сектор Украины планирует :

продолжать внедрение реформ;

интегрироваться в европейские энергетические рынки;

наращивать мощности возобновляемой энергетики;

реализовывать задачи по достижению глобальных климатических целей.

В свою очередь Джеффри Пайетт заверил, что США готовы и в дальнейшем поддерживать энергетический сектор Украины и координировать международное сотрудничество по этому вопросу.

Любопытно! Джеффри Пайетт также поздравил Украину с обретением полноправного членства в ЕNTSO-E, а также увеличением пропускных способностей для импорта электроэнергии из европейских стран.