Будет ли повреждена энергосистема в этом году

Главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко предполагает, что враг готовится к массированным обстрелам энергообъектов Украины, поэтому атаки еще впереди.

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Виталий Зайченко Главный диспетчер "Укрэнерго" Агрессор накапливает ракеты. Мы видим, что идет поставка вооружения из Северной Кореи, Ирана. Гарантировать, что не будет блекаута, абсолютно невозможно, удары могут быть совершенно разными. Впрочем, если вынести риск обстрелов за скобки, то я не вижу рисков для масштабной системной аварии.

Зайченко не уточняет, когда могут начаться новые обстрелы со стороны россиян, однако отмечает, что энергосистема уже восстановлена на 90%. При этом основная надежда все равно на украинских военных, в том числе силы ПВО, которые мужественно отражают атаки врага.

Как россияне атаковали энергосистему в 2023 году

Зайченко рассказал, что россияне неоднократно меняли свою стратегию прошлой зимой. Враг пытался не только повредить критическую инфраструктуру, но и предотвратить ее восстановление.

Они пробовали разные варианты. Начинали с ударов по подстанциям 750 киловольт. Затем последовали удары по подстанции выдачи мощностей атомных электростанций. Все подстанции вокруг атомных электростанций были атакованы почти одновременно, чтобы отрезать поставки. Мы помним, что атомные электростанции обеспечивают 55 – 60% электроэнергии в Украине,

– отмечает Зайченко

Обратите внимание! Еще в октябре 2023 года председатель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что украинские энергообъекты будут иметь 3 уровня защиты. Это позволит избежать значительных повреждений при атаках врага.