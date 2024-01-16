Мошеннические рассылки
В чате ОСМД может "прилетать" немало фейковой рассылки. Поэтому на сегодняшний день трендом такой схемы является якобы финансовая помощь на отопительный сезон, которая составляет 9 тысяч гривен.
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В сообщении обычно говорится, что в период зимы украинцы могут подать заявку на регистрацию в банке и получить средства.
- Лицо, бросившее сообщение, прикрепляет ссылку на якобы два разных банка.
- Она призывает выбрать банк и авторизоваться.
- Впоследствии должен прийти код подтверждения идентификации клиента.
Скриншот мошеннического сообщения в одном из чатов ОСМД
Как получить субсидию
Для получения субсидии граждане должны удовлетворять определенным критериям. Следовательно, помощь на оплату тарифов могут все украинцы, у которых плата за коммунальные услуги больше, чем определенный для них обязательный платеж.
- Субсидию оформляют на одного человека, но с учетом всех зарегистрированных лиц в доме или квартире.
- Доходы всех членов семьи учитываются при назначении выплат. В то же время фактическое место жительства – нет.
Податься на субсидию можно лично:
- через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;
- через должностных лиц центра предоставления административных услуг.
- через сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
А также это можно сделать онлайн:
- через Дия;
- через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины;
Документы, необходимые для назначения помощи
Основными документами на назначение субсидии является заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии, декларацию о доходах и расходах.
- Можно добавить договор найма (аренды) жилья, справки о доходах и справку ВПЛ.
- Кроме того, вероятно, может потребоваться подтверждение непроживания лица по месту регистрации.
Справка: пример заявления на субсидию можно найти по ссылке. Кроме того, образец декларации есть здесь.
Размер субсидии: как рассчитать
Субсидия – это разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг внутри социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа. Она рассчитывается отдельно на отопительный (с 1 октября по 30 апреля) и неотапливаемый (с 1 мая по 30 сентября) сезоны, отмечают в ПФУ.
Как рассчитывается размер субсидии
Вычисляется обязательный процент платежа за услуги по формуле: Ро = Кд/Кг х Рг, где:
- Ро – это доля платы за услуги для домохозяйства (для расчета субсидии округляется до двух знаков после запятой);
- Кд – коэффициент дохода домохозяйства (отношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека к прожиточному минимуму на одного человека в расчете на месяц);
- Кг – базовый коэффициент дохода для назначения субсидии (это 2 прожиточных минимума на одного человека в месяц (Кг = 2));
- Рг – базовая норма платы за сервисы (это 15 % среднемесячного совокупного дохода домохозяйства).