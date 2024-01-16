В чате ОСМД может "прилетать" немало фейковой рассылки. Поэтому на сегодняшний день трендом такой схемы является якобы финансовая помощь на отопительный сезон, которая составляет 9 тысяч гривен.

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В сообщении обычно говорится, что в период зимы украинцы могут подать заявку на регистрацию в банке и получить средства.

  • Лицо, бросившее сообщение, прикрепляет ссылку на якобы два разных банка.
  • Она призывает выбрать банк и авторизоваться.
  • Впоследствии должен прийти код подтверждения идентификации клиента.

Скриншот мошеннического сообщения в одном из чатов ОСМД

Для получения субсидии граждане должны удовлетворять определенным критериям. Следовательно, помощь на оплату тарифов могут все украинцы, у которых плата за коммунальные услуги больше, чем определенный для них обязательный платеж.

  • Субсидию оформляют на одного человека, но с учетом всех зарегистрированных лиц в доме или квартире.
  • Доходы всех членов семьи учитываются при назначении выплат. В то же время фактическое место жительства – нет.

Податься на субсидию можно лично:

  • через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;
  • через должностных лиц центра предоставления административных услуг.
  • через сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

А также это можно сделать онлайн:

Основными документами на назначение субсидии является заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии, декларацию о доходах и расходах.

  • Можно добавить договор найма (аренды) жилья, справки о доходах и справку ВПЛ.
  • Кроме того, вероятно, может потребоваться подтверждение непроживания лица по месту регистрации.

Справка: пример заявления на субсидию можно найти по ссылке. Кроме того, образец декларации есть здесь.

Субсидия – это разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг внутри социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа. Она рассчитывается отдельно на отопительный (с 1 октября по 30 апреля) и неотапливаемый (с 1 мая по 30 сентября) сезоны, отмечают в ПФУ.

Как рассчитывается размер субсидии

Вычисляется обязательный процент платежа за услуги по формуле: Ро = Кд/Кг х Рг, где:

  • Ро – это доля платы за услуги для домохозяйства (для расчета субсидии округляется до двух знаков после запятой);
  • Кд – коэффициент дохода домохозяйства (отношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека к прожиточному минимуму на одного человека в расчете на месяц);
  • Кг – базовый коэффициент дохода для назначения субсидии (это 2 прожиточных минимума на одного человека в месяц (Кг = 2));
  • Рг – базовая норма платы за сервисы (это 15 % среднемесячного совокупного дохода домохозяйства).