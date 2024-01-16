Мошеннические рассылки

В чате ОСМД может "прилетать" немало фейковой рассылки. Поэтому на сегодняшний день трендом такой схемы является якобы финансовая помощь на отопительный сезон, которая составляет 9 тысяч гривен.

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В сообщении обычно говорится, что в период зимы украинцы могут подать заявку на регистрацию в банке и получить средства.

Лицо, бросившее сообщение, прикрепляет ссылку на якобы два разных банка.

Она призывает выбрать банк и авторизоваться.

Впоследствии должен прийти код подтверждения идентификации клиента.

Следует помнить, что авторизуясь по такой ссылке на банк, вы даете возможность мошенникам украсть ваши личные данные, а тем самым предоставляете доступ к вашим средствам в банке.

Скриншот мошеннического сообщения в одном из чатов ОСМД

Как получить субсидию

Для получения субсидии граждане должны удовлетворять определенным критериям. Следовательно, помощь на оплату тарифов могут все украинцы, у которых плата за коммунальные услуги больше, чем определенный для них обязательный платеж.

Субсидию оформляют на одного человека, но с учетом всех зарегистрированных лиц в доме или квартире.

Доходы всех членов семьи учитываются при назначении выплат. В то же время фактическое место жительства – нет.

Податься на субсидию можно лично:

через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;

через должностных лиц центра предоставления административных услуг.

через сервисный центр Пенсионного фонда Украины; А также это можно сделать онлайн: через Дия;

через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины; Документы, необходимые для назначения помощи Основными документами на назначение субсидии является заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии, декларацию о доходах и расходах. Можно добавить договор найма (аренды) жилья, справки о доходах и справку ВПЛ.

Кроме того, вероятно, может потребоваться подтверждение непроживания лица по месту регистрации.