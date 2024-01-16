Шахрайські розсилки

В чати ОСББ може "прилітати" чимало фейкової розсилки. Відтак на сьогодні трендом такої схеми є нібито фінансова допомога на опалювальний сезон, яка складає 9 тисяч гривень.

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У повідомленні зазвичай йдеться про те, що у період зими українці можуть подати заявку на реєстрацію в банку та отримати кошти.

Особа, що кинула повідомлення, прикріплює посилання на нібито два різних банки.

Вона заохочує вибрати банк та авторизуватися.

Згодом має прийти код підтвердження ідентифікації клієнта.

Варто пам'ятати, що авторизуючись за таким посиланням на банк, ви даєте можливість шахраям викрасти ваші особисті дані, а тим самим надаєте доступ до ваших коштів у банку.

Скриншот шахрайського повідомлення в одному із чатів ОСББ

Як отримати субсидію

Для отримання субсидії громадяни повинні відповідати певним критеріям. Відтак допомогу на оплату тарифів можуть всі українці, у яких плата за комунальні послуги більша, ніж визначений для них обов'язковий платіж.

Субсидію оформлюють на одну особу, але з урахуванням усіх зареєстрованих осіб у будинку чи квартирі.

Доходи усіх членів сім'ї враховуються під час призначення виплат. Водночас фактичне місце проживання – ні.

Податися на субсидію можна особисто:

через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

через посадових осіб центру надання адміністративних послуг.

через сервісний центр Пенсійного фонду України; А також це можна зробити онлайн: через Дію;

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний додаток Пенсійного фонду України; Документи, які потрібні на призначення допомоги Основними документами на призначення субсидії є заява про призначення та надання житлової субсидії, декларацію про доходи й витрати. Можна ще додати договір найму (оренди) житла, довідки про доходи й довідку ВПО.

Крім того, ймовірно може знадобитися підтвердження непроживання особи за місцем реєстрації.