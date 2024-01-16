В чати ОСББ може "прилітати" чимало фейкової розсилки. Відтак на сьогодні трендом такої схеми є нібито фінансова допомога на опалювальний сезон, яка складає 9 тисяч гривень.

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У повідомленні зазвичай йдеться про те, що у період зими українці можуть подати заявку на реєстрацію в банку та отримати кошти.

  • Особа, що кинула повідомлення, прикріплює посилання на нібито два різних банки.
  • Вона заохочує вибрати банк та авторизуватися.
  • Згодом має прийти код підтвердження ідентифікації клієнта.

Скриншот шахрайського повідомлення в одному із чатів ОСББ

Для отримання субсидії громадяни повинні відповідати певним критеріям. Відтак допомогу на оплату тарифів можуть всі українці, у яких плата за комунальні послуги більша, ніж визначений для них обов'язковий платіж.

  • Субсидію оформлюють на одну особу, але з урахуванням усіх зареєстрованих осіб у будинку чи квартирі.
  • Доходи усіх членів сім'ї враховуються під час призначення виплат. Водночас фактичне місце проживання – ні.

Податися на субсидію можна особисто:

  • через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;
  • через посадових осіб центру надання адміністративних послуг.
  • через сервісний центр Пенсійного фонду України;

А також це можна зробити онлайн:

Основними документами на призначення субсидії є заява про призначення та надання житлової субсидії, декларацію про доходи й витрати.

  • Можна ще додати договір найму (оренди) житла, довідки про доходи й довідку ВПО.
  • Крім того, ймовірно може знадобитися підтвердження непроживання особи за місцем реєстрації.

Довідка: приклад заяви на субсидію можна знайти за посиланням. Крім того, зразок декларації є тут.

Субсидія – це різниця між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу. Вона розраховується окремо на опалювальний (з 1 жовтня по 30 квітня) і неопалювальний (з 1 травня по 30 вересня) сезони, зазначають у ПФУ.

Як розраховується розмір субсидії

Вираховується обов’язковий відсоток платежу за житлово-комунальні послуги за формулою: Ро = Кд/Кг х Рг, де:

  • Ро – це частка плати за послуги для домогосподарства (для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми);
  • Кд – коефіцієнт доходу домогосподарства (відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць);
  • Кг – базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії (це 2 прожиткових мінімуми на одну особу на місяць (Кг = 2));
  • Рг – базова норма плати за послуги (це 15 % середньомісячного сукупного доходу домогосподарства).