Скільки виділив уряд
За даними Мінфіну, у попередньому році уряд повністю забезпечив виконання соціальних обов'язків, фінансуючи пенсії, доплати та надбавки завдяки міжнародній допомозі від наших донорів.
Читайте також Деякі пенсіонери можуть мати 300 гривень надбавки — за що її нараховують
У відомстві зазначили, що в цьому році соціальна підтримка залишається одним із пріоритетів держави, і на соцзахист громадян виділено 469,4 мільярда гривень, що перевищує показники 2023 року на 8,7 мільярда гривень.
На які потреби спрямують кошти
Кошти, які виділив Кабмін, були розподілені таким чином:
271,8 мільярда гривень, включаючи 22,7 мільярда гривень у грудні, виділені на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, а також на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду.
102,8 мільярда гривень, включаючи 8,8 мільярда гривень у грудні, призначені для соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини.
47,6 мільярда гривень, включаючи 7,8 мільярда гривень у грудні, виділені на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам.
24,2 мільярда гривень, включаючи 2,0 мільярда гривень у грудні, призначені на соціальний захист дітей та сімей.
3,6 мільярда гривень, включаючи 0,3 мільярда гривень у грудні, спрямовані на соціальний захист осіб з інвалідністю.
0,5 мільярда гривень виділено на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги.
Які соцвиплати змінилися у 2024 році
Зміни в соціальних виплатах з 1 січня 2024 року включають:
Прожитковий мінімум для різних категорій осіб:
- Діти до 6 років - 2 563 гривень.
- Діти від 6 до 18 років - 3 196 гривень.
- Працездатні особи - 3 028 гривень.
- Особи, які втратили працездатність - 2 361 гривня.
Пенсії:
- Мінімальна пенсія становить 2 361 гривню з 1 січня, а максимальна пенсія у 2024 році складатиме 23 610 гривень, що дорівнює 10 прожитковим мінімумам.
- Середня пенсія, яка наразі складає 5 311 гривень, очікується зросте до 6 тисяч гривень.
- У 2024 році запланована індексація пенсій у 3 етапи: січень, березень та липень.
Виплати на дітей:
- Дитячі виплати становитимуть 2 563 гривні для дітей до 6 років та 3 196 гривень для дітей від 6 до 18 років.
- Жінки у декретній відпустці, які не є підприємцями, отримуватимуть 757 гривень щомісяця.
- Особи, які оформили опіку чи піклування над дитиною, отримають від 6 407,5 гривень до 7 990 гривень залежно від віку дитини.
- Мінімальні аліменти становлять 1 281,5 гривень для дітей до 6 років та 1 598 гривень для дітей від 6 до 18 років.
Виплати по інвалідності:
- Якщо неповнолітня особа має інвалідність, сума аліментів збільшиться до 8 970,5 гривень для дітей до 6 років і 11 186 гривень для дітей від 6 до 18 років.
- Доглядаючим за хворою дитиною нараховується 5 126 гривень для дітей до 6 років та 6 392 гривні для дітей від 6 до 18 років.
- Особи, які доглядають за людьми з інвалідністю I чи II групи з психічними розладами, можуть очікувати щомісячної виплати у розмірі 2 920 гривень.
- Пенсії призначаються після набуття інвалідності: 100% від пенсії за віком отримують українці з І групою інвалідності, 90% — з ІІ групою, 50% — з ІІІ групою.