Хто може чекати надбавки
У 2024 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб збільшився до 2361 гривні, в той час, як загальний прожитковий мінімум на особу на місяць тепер становить 2 920 гривень.
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Відтак, збільшився розмір надбавки для людей, які мають статус Почесного донора України. Згідно із Законом про донорство крові, Почесні донори України мають право на 10% надбавки до пенсії від прожиткового мінімуму на особу, що наразі дорівнює 292 гривням.
Які ще надбавки можуть мати пенсіонери
В Україні пенсіонери мають право на різні надбавки до пенсії:
- Надбавки за вік: Пенсіонери отримують додатково до пенсії 300 гривень у віці 70-74 роки, 456 гривень у віці 75-79 років, та 570 гривень для тих, кому 80 років і більше. Ця надбавка нараховується автоматично.
- Надбавки за догляд за дітьми: Пенсіонери, які виховують дітей до 18 років, можуть отримати додатково 150 гривень за кожну дитину. Для отримання цієї надбавки необхідно звернутися до Пенсійного фонду.
- Надбавки за надмірний стаж: Пенсіонери зі страховим стажем, що перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, мають право на надбавку у розмірі 1% від пенсії, але не більше 20,9 гривень за кожний додатковий рік.
- Надбавка для самотніх пенсіонерів, яким потрібен догляд: Пенсіонери старше 80 років, які проживають самі і потребують догляду, мають право на цю надбавку. Втім, вона не нараховується, якщо пенсіонер вже отримує інші види надбавок, наприклад, за інвалідність.