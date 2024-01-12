Хто може чекати надбавки

У 2024 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб збільшився до 2361 гривні, в той час, як загальний прожитковий мінімум на особу на місяць тепер становить 2 920 гривень.

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Відтак, збільшився розмір надбавки для людей, які мають статус Почесного донора України. Згідно із Законом про донорство крові, Почесні донори України мають право на 10% надбавки до пенсії від прожиткового мінімуму на особу, що наразі дорівнює 292 гривням.

Зауважте! Статус Почесного донора України надається громадянам, які безкоштовно здали 40 доз цільної крові або компонентів крові, отриманих методом аферезу, або 60 доз плазми.

Які ще надбавки можуть мати пенсіонери

В Україні пенсіонери мають право на різні надбавки до пенсії: