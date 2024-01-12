Кто может ждать надбавки
В 2024 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц увеличился до 2361 гривны, в то время как общий прожиточный минимум на человека в месяц теперь составляет 2 920 гривен.
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Следовательно, увеличился размер надбавки для людей, имеющих статус Почетного донора Украины. Согласно Закону о донорстве крови, Почетные доноры Украины имеют право на 10% надбавки к пенсии от прожиточного минимума на лицо, равное 292 гривнам.
Какие еще надбавки могут иметь пенсионеры
В Украине пенсионеры имеют право на разные надбавки к пенсии:
- Прибавки за возраст : Пенсионеры получают дополнительно к пенсии 300 гривен в возрасте 70-74 года, 456 гривен в возрасте 75-79 лет, и 570 гривен для тех, кому 80 лет и старше. Эта надбавка начисляется автоматически.
- Прибавки за уход за детьми : Пенсионеры, которые воспитывают детей до 18 лет, могут получить дополнительно 150 гривен за каждого ребенка Для получения этой надбавки необходимо обратиться в Пенсионный фонд.
- Прибавки за чрезмерный стаж : Пенсионеры со страховым стажем, превышающим 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, имеют право на надбавку в размере 1% от пенсии, но не более 20,9 гривен за каждый дополнительный год.
- Надбавка для одиноких пенсионеров, которым нужен уход : Пенсионеры старше 80 лет, проживающие сами и нуждающиеся в уходе, имеют право на эту надбавку. Впрочем, он не начисляется, если пенсионер уже получает другие виды надбавок, например, за инвалидность.