Дело в том, что из-за роста прожиточного минимума вырастет и размер соцпомощи в следующем году.

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Следовательно, с 1 января 2024 года прожиточный минимум на 1 человека - будет составлять 2 920 гривен. Этот же показатель для лиц, потерявших трудоспособность составит – 2 361 гривна.

Детские выплаты

В 2024 году прожиточный минимум для детей до 6 лет составит – 2 563 гривны, а для детей от 6 до 18 лет – 3196 гривен.

В то же время лица, оформившие опеку или попечительство над ребенком получат такие средства. на детей до 6 лет – 6 407,5 гривны, от 6 до 18 лет – 7990 гривен.

Заметьте! В 2023 году прожиточный минимум для детей до 6 лет составляет 2 272 гривны, а для детей от 6 до 18 лет — 2 833 гривны.

Декретные выплаты и алименты

Находящиеся в декрете женщины и не являющиеся предпринимателями – ежемесячно будут получать 757 гривен.

В то же время Изменились и условия предоставления выплат, потому что один из родителей уклоняется от алиментов – для детей до 6 лет эти выплаты составляют 1 281,5 гривны, от 6 до 18 лет – 1598 гривен.

Какую пенсию получат дети с инвалидностью

В случае, если у ребенка есть подгруппа А – будет получать 200% от определенного для этого возраста прожиточного минимума:

младше 6 лет, подгруппа А – 5163 гривен;

от 6 до 18 лет, подгруппа А – 6392 грн.

С другими группами надбавки будут составлять 50% от определенного по возрасту прожиточного минимума:

младше 6 лет – будут получать 1281,5 гривны;

от 6 до 18 лет – будут получать 1598 гривен.

Выплаты по инвалидности

Если лицо ухаживает за человеком с инвалидностью I или II группы и этот статус связан с психическим расстройством – она может рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 2920 гривен.