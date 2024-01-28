Про це 24 Каналу заявив керівник аналітичного напрямку мережі "АНТС" Ілля Несходовський, зауваживши, що ці гроші вливають не лише у виробництво зброї. Також мовиться про виплату зарплати та інші витрати, які пов'язані з веденням війни.
До теми Росія планує вести війну ще щонайменше 3 – 4 роки, – The Telegraph
"Кошти, які нині вони акумулювали свого часу в фонді національного добробуту, активно витрачаються. Якщо у них на початку (повномасштабної – 24 Канал) війни було 100 мільярдів доларів, відповідно, уже внаслідок підвищення ціни в середині 2022-го року, це було 150 мільярдів доларів", – сказав керівник аналітичного напрямку мережі "АНТС".
Нині там залишилося лише 50 мільярдів доларів. Враховуючи цифри, які росіяни заклали у своєму бюджеті, то цей фонд дуже швидко закінчиться.
У результаті це призведе до того, що не буде можливості фінансувати продовження війни проти України. Особливо, якщо враховувати проблеми ворога з постачанням, виробництвом та обмеженням цін на нафту.
"Наша армія діє, регулярно відправляє наші безпілотники для перебиття тих логістичних зв'язків. Для того, щоб не дати можливість агресору реалізовувати основний свій стратегічний продукт", – наголосив Несходовський.
Кремль витрачає гроші на армію
- Протягом 2023-го року країна-агресорка витратила значну частину грошей з фонду національного добробуту. За даними росЗМІ, видатки склали 4 трильйони рублів. При цьому загальна сума раніше становила 9 трильйонів рублів.
- Минулого року влада країни-агресорки на підтримку армії та економіки залучила з цього фонду 3 трильйони рублів. На аналогічні потреби у 2024-му році планують витратити ще 1,3 трильйона рублів.
- Кремль у 2024-му році наростить витрати на оборону на 68% у порівнянні з минулим роком. Разом з витратами на правоохоронців, російські військові заберуть для себе 40% бюджету Росії. Це означає, що погіршення рівня життя відчує все більше росіян.