Стало известно о состоянии Сенцова после начала поддерживающей терапии

14 мая украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в России, объявил о начале бессрочной голодовки.

28 мая стало известно, что на 15-й день голодания он согласился на так называемую поддерживающую терапию, которую ему оказывают медики заведения.

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Днем во вторник адвокат Олега Сенцова сообщил, что состояние его подзащитного стабильное.

Защитник подтвердил, что режиссер действительно получает поддерживающую терапию, однако доподлинно не знает, какой комплекс мер ему предоставляют.

Он действительно получает поддерживающую терапию. Что значит эта терапия я смогу узнать 4 июня, когда поеду к Олегу. Сотрудники ФСИН толком по терапии объяснить ничего не могут, поскольку они не медики. Терапией занимается медицинская часть колонии,

– отметил Дмитрий Динзе.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая режиссер объявил о начале бессрочной голодовки с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных, которых удерживают на территории РФ и в оккупированном Крыму.