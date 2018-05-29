Стало відомо про стан Сенцова після початку підтримувальної терапії

14 травня український режисер Олег Сенцов, якого незаконно утримують в Росії, оголосив про початок безстрокового голодування.

28 травня стало відомо, що на 15-й день голодування він погодився на так звану підтримувальну терапію, яку йому надають медики закладу.

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Вдень у вівторок адвокат Олега Сенцова повідомив, що стан його підзахисного стабільний.

Захисник підтвердив, що режисер дійсно отримує підтримувальну терапію, проте достеменно не знає, який комплекс заходів йому надають.

Він дійсно отримує підтримуючу терапію. Що значить ця терапія я зможу дізнатися 4 червня, коли поїду до Олега. Співробітники ФСВП толком щодо терапії пояснити нічого не можуть, оскільки вони не медики. Терапією займається медична частина колонії,

– зазначив Дмитро Дінзе.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту в Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня режисер оголосив початок безстрокового голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв’язнів, яких утримують на території РФ та в окупованому Криму.