За словами українського лідера, він дивиться на Україну як на здобич і "якщо не вибити хижаку зуби – він не зупиниться". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю Зеленського американському телеканалу Newsmax.

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Які ще заяви зробив Зеленський у своєму інтерв'ю

Український глава держави переконаний, що Путін готовий до якихось кроків щодо деескалації лише під сильним тиском. Він також зазначає, що росіяни із задоволенням би депортувати багатомільйонну країну, але не можуть цього зробити. Саме тому вони знищують все українське, зокрема культуру, історію, людей, пам'ять та незалежність.

Путін не хоче закінчувати війну, не хоче домовлятися, не хоче йти на компроміси. Зрештою він обдурить президента Трампа, і весь світ це побачить,

– каже Зеленський.

Він додає, що санкції є сильним інструментом, але вони не можуть зупинити диктатора. Президент пояснює, що деталі для іранських "Шахедів", які масово виробляє Росія, приходять не з Ірану, а з Китаю, Тайваню та Європи.

Україна передає списки компаній-порушниць американським, британським та європейським партнерам, вони всі мають цю інформацію. Проте наразі ще ніхто не зміг зупинити Путіна.

Зеленський також висловився про військову підтримку України та заявив, що без деяких складових військової допомоги державі може бути дуже складно, зокрема йдеться про системи Patriot.

За його словами, деякі європейські лідери готові допомогти з фінансуванням, щоб Україна могла купувати ці системи у Сполучених Штатів. Однак, для цього потрібне погодження президента США Дональда Трампа.

Без Америки дуже складно зупинити Путіна. І якщо Америка не буде підключатись до переговорів, або, ще гірше, буде обмежувати допомогу Україні, то в України буде достатньо слабка позиція в дипломатії з русскімі,

– додає президент.

Він зазначає, що у випадку, якщо Трампу вдасться посадити російського диктатора за стіл переговорів, це буде напівперемога. Зеленський пояснює, що після цього Путін може знову напасти на Україну або змінить об’єкт для агресії.

Саме тому, на думку глави держави, окрім припинення вогню, потрібні сильні санкції та чіткий план, як ця війна закінчиться та якими будуть гарантії безпеки для України.

Зеленський також зауважує, що новий російський так званий "меморандум" є копією Стамбульського ультиматуму 2022 року з врахуванням того, що все ж таки минуло три роки і є зміни.

Він додає, що Росія – агресор і весь світ повинен ставити ультиматум Путіну, а не навпаки. Президент пояснює, що Україна йде на поступки та компроміс, навіть сідаючи з вбивцями за стіл переговорів.

Окрім цього, глава держави згадав і про церкву. За його словами, "Путін залазить просто під дзвін і говорить, кому і як хреститися", розказує, з якою повагою потрібно ставитися до російської церкви в Україні.

Зеленський зазначає, що це навіть не державне питання, це питання церкви, адже держава і церква розділені за Конституцією у більшості країн світу, включно з Україною. Він додає, що кожна людина сама вирішує, чи варто їй ходити у церкву, мечеть чи синагогу.

Український президент також сказав, чи будуть росіяни допомагати Ірану у війні проти Ізраїлю. Він висловив переконання, що вони завжди допомагали, і наразі питання лише в тому, чи буде Росія робити це відкрито.

На його думку, це залежить тільки від сильної позиції США, на яку відгукнуться країни Європи. Зеленський пояснює, що у випадку, якщо Америка буде діяти лояльно та дипломатично, росіяни "не зрозуміють сигнал" і вважатимуть, що можна допомагати Ірану.