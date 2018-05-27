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Если Сенцов погибнет, – эксперт раскритиковал недавнюю встречу Путина и Макрона

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Если Сенцов погибнет, это будет в значительной степени на совести Макрона, – Эйдман
Если Сенцов погибнет, это будет в значительной степени на совести Макрона, – Эйдман / Колаж 24 Канал

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным на фоне обвинений против России в причастности в сбитии малайзийского "Боинга 777". Кроме того, незаконно удерживаемый в России украинский режиссер Олег Сенцов недавно объявил голодовку. Таким образом, эта встреча еще раз может убедить российского лидера в его безнаказанности.

Такое мнение высказал российский социолог и политолог Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

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"Если Сенцов погибнет? Это будет в значительной степени на совести Макрона. Дружественный визит французского президента должен окончательно убедить Путина, что западные лидеры в любом случае будут с ним хорошо обращаться и торговать. Даже официальное подтверждение ответственности Кремля за уничтожение малайзийского "Боинга" не помешало Макрону пожимать руку массовому убийце".

Следовательно, эксперт делает вывод, что после встречи со своим французским коллегой хозяин Кремля понял, что и за Сенцова ему ничего особенного не будет.

Напомним, что 24 мая в российский Санкт-Петербург прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Однако перед этим состоялась встреча Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным.

К слову, после мероприятия французский лидер отметил, что Париж признает новую роль России в международных отношениях, в том числе на Ближнем Востоке.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Олег Сенцов Новости Франции Эммануэль Макрон Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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