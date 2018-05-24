Путин встретился с Макроном в Петербурге: красноречивые фото

24 мая в российский Санкт-Петербург прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Политик намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Однако, перед этим состоялась его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

Встретили французского лидера в аэропорту "Пулково-2". К слову, сразу после приземления его жене Бриджит подарили букет цветов. Интересным является то, что аналогичный жест со стороны Кремля недавно было продемонстрировано и в отношении канцлера Германии Ангелы Меркель, но в итоге поднялся громкий скандал.

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После, глава Франции отправился в Константиновский дворец, где собственно и состоялась его встреча с Путиным. Сначала стороны осмотрели этот памятник архитектуры XVIII века, который располагается в 19 километрах от Санкт-Петербурга, а затем уже провели переговоры.

К слову, в мае 2017 года Путин и Макрон также проводили свою первую встречу в истории во дворце, но, поскольку, мероприятие проходило во Франции, то это был Версальский дворец.

Фото: Getty Images

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что Путин и Макрон должны обсудить, в том, числе, и вопрос Украины.