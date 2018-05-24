Путин попытается нажать на Макрона, – эксперт о встрече президентов

На переговорах с Макроном Путин попытается использовать современную повестку дня – ядерное соглашение с Ираном, из которого вышли США, а также конфликт в Сирии, чтобы навязать президенту Франции свое видение решения конфликта на Донбассе – войны, которую развязала Россия.

Такое мнение сайту "24" высказал директор Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

Читайте также: Боинг-777 был сбит из "Бука", завезенного из России – выводы международной следственной группы

По словам эксперта, экономический саммит в Санкт-Петербурге, который посетит Макрон, игнорировали до недавнего времени западные лидеры. Этот саммит был фактически ярмаркой тщеславия российского императора. Но сейчас Россия готова идти на уступки ради визита Макрона, чтобы торговаться с Францией.

Путин хочет использовать ситуацию в Сирии и те проблемы, которые возникли во Франции, в частности поток беженцев, чтобы получить политические дивиденды. Вопрос беженцев для французов важнее, чем Украина. Избиратели Европы готовы разменять безопасность Украины на свое благосостояние. Но вряд ли на Макрона это подействует. Европа, и Франция в частности, сейчас начинают отвечать на информационно-пропагандистские вызовы со стороны России,

– подчеркивает Валерий Дымов.

Кроме того, по его убеждению, Путин попытается использовать интересы промышленных кругов Германии, которые заинтересованы в строительстве газопровода "Северный поток-2", и Франции, которая поддерживает ядерное соглашение с Ираном, для раскола Европы и формирования оси Москва – Берлин – Париж (с присоединением Рима) для противодействия Вашингтону.

В то же время, по словам Дымова, Украина не должна зависеть от того, кто с кем встречается.

"За наш счет Трамп в свое время хотел решить свои вопросы с Россией. И Меркель решила с Путиным вопрос "Северного потока-2". Западные лидеры решают прежде всего вопросы своих избирателей. Нашей власти надо научиться быть ответственными не перед западным партнерами, а перед украинцами. Мы долго не называли вещи своими именами – войну войной, а Россию – агрессором, потому что зависели от выборов то в США, то во Франции, то в Германии", – подчеркнул Дымов.

Напомним, 24 мая президент Франции Эммануэль Макрон посетит Россию, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Ранее 18 мая с визитом в России находилась канцлер Германии Ангела Меркель. В СМИ разгорелся скандал из-за того, что во время встречи Путин подарил ей цветы.