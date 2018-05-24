Путін спробує натиснути на Макрона, – експерт про зустріч президентів

На переговорах з Макроном Путін спробує використати сучасний порядок денний – ядерну угоду з Іраном, з якої вийшли США, а також конфлікт у Сирії, щоб нав'язати президенту Франції своє бачення вирішення конфлікту на Донбасі – війни, яку розв'язала Росія.

Таку думку 24 Каналу висловив директор Центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов.

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За словами експерта, економічний саміт у Санкт-Петербурзі, який відвідає Макрон, ігнорували донедавна західні лідери. Цей саміт був фактично ярмарком марнославства російського імператора. Але зараз Росія готова йти на поступки заради візиту Макрона, щоб торгуватися з Францією.

Путін хоче використати ситуацію в Сирії і ті проблеми, які виникли у Франції, зокрема потік біженців, щоб отримати політичні дивіденди. Питання біженців для французів важливіше, ніж Україна. Виборці Європи готові розміняти безпеку України на свій добробут. Але навряд чи на Макрона це подіє. Європа і Франція зокрема зараз починають відповідати на інформаційно-пропагандистські виклики з боку Росії,

– наголошує Валерій Димов.

Крім того, на його переконання, Путін спробує використати інтереси промислових кіл Німеччини, які зацікавлені в будівництві газопроводу "Північний потік-2", і Франції, яка підтримує ядерну угоду з Іраном, для розколу Європи і формування вісі Москва-Берлін-Париж (з приєднанням Рима) для протидії Вашингтону.

Водночас, за словами Димова, Україна не повинна залежати від того, хто з ким зустрічається.

"За наш рахунок Трамп свого часу хотів вирішити свої питання з Росією. І Меркель вирішила з Путіним питання "Північного потоку-2". Західні лідери вирішують насамперед питання своїх виборців. Нашій владі треба навчитися бути відповідальними не перед західним партнерами, а перед українцями. Ми довго не називати речі своїми іменами – війну війною, а Росію – агресором, тому що залежали від виборів то у США, то у Франції, то Німеччині", – наголосив Димов.

Нагадаємо, 24 травня президент Франції Еммануель Макрон відвідає Росію, де зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. Раніше 18 травня з візитом у Росії перебувала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. У ЗМІ розгорівся скандал через те, що під час зустрічі Путін подарував їй квіти.