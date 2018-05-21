18:24
21 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
19°C 7°C
  • вторник
    22°C 10°C
  • среда
    25°C 12°C
  • четверг
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, 19 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, 19 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Российская традиция или оскорбление: Песков прокомментировал вручение букета цветов Меркель

114 Читати новину українською
Песков прокомментировал вручение букета цветов Меркель
Песков прокомментировал вручение букета цветов Меркель / Фото из открытых источников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что дарить женщинам цветы – признак хорошего тона, Поэтому, по его словам, это те традиции, на которые ориентировался президент РФ Владимир Путин, когда вручил букет цветов немецкому канцлеру Ангеле Меркель.

Об этом пишет "РИА Новости".

Читайте также: Германия заинтересована в прокачке газа через Украину, – эксперт

Накануне немецкое издание Bild отметило, что одним своим жестом президент России оскорбил немецкого канцлера. Издание назвало "оскорблением" букет цветов, которые Путин вручил Меркель во время встречи. В Bild отмечают, что официально это был рабочий визит и политики такого уровня должны жать друг другу руки, а не дарить цветы.

У нас совершенно нормально дарить женщинам цветы – и коллегам по работе, и визави по международным отношениям. У нас это является признаком хорошего тона. Это наши традиции, и мы на них ориентируемся,
– сказал Песков журналистам.

Напомним, 18 мая в Сочи состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин заявил, что реализация газопровода "Северный поток-2" не предусматривает прекращение транзита российского газа через Украину. Он добавил, что "поставки будут продолжены, если они будут экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности".

Теги: Ангела Меркель Новости России Владимир Путин
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
сегодня, 12:30 Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
85
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук