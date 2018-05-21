Российская традиция или оскорбление: Песков прокомментировал вручение букета цветов Меркель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что дарить женщинам цветы – признак хорошего тона, Поэтому, по его словам, это те традиции, на которые ориентировался президент РФ Владимир Путин, когда вручил букет цветов немецкому канцлеру Ангеле Меркель.

Об этом пишет "РИА Новости".

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Накануне немецкое издание Bild отметило, что одним своим жестом президент России оскорбил немецкого канцлера. Издание назвало "оскорблением" букет цветов, которые Путин вручил Меркель во время встречи. В Bild отмечают, что официально это был рабочий визит и политики такого уровня должны жать друг другу руки, а не дарить цветы.

У нас совершенно нормально дарить женщинам цветы – и коллегам по работе, и визави по международным отношениям. У нас это является признаком хорошего тона. Это наши традиции, и мы на них ориентируемся,

– сказал Песков журналистам.

Напомним, 18 мая в Сочи состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин заявил, что реализация газопровода "Северный поток-2" не предусматривает прекращение транзита российского газа через Украину. Он добавил, что "поставки будут продолжены, если они будут экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности".