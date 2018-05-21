Германия заинтересована в прокачке газа через Украину, – эксперт

Германия заинтересована в строительстве газопровода "Северный поток-2", потому что хочет подстраховаться. Но Берлин хочет, чтобы украинская ГТС продолжила функционирование.

Такое мнение сайту "24" высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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По его словам, есть две причины появления российских проектов "Северный поток" и "Северный поток-2", в которых активное участие принимает Германия. Во-первых, конфликт Украины с Россией вокруг поставок газа и цен на транзит. Во-вторых, к историческому завершению подходит физический срок функционирования нашей ГТС.

Немцы поддерживают проекты по поставкам газа в обход Украины не потому, что Берлин таким образом проявляет неуважение к нам. Или для нахождения взаимопонимания с Россией. Это эгоистический расчет. В случае расширения конфликта между Украиной и Россией, если не будет работать наша ГТС, должны быть другие маршруты доставки газа в Европу,

– замечает Фесенко.

Кроме того, говорит эксперт, технический ресурс украинской трубы исчерпывается и переходит в рискованную фазу, когда могут быть техногенные катастрофы где-то с 2020 года. Поэтому, убежден политолог, если мы хотим, чтобы наша ГТС использовалась хотя бы частично, надо срочно решать вопрос о ее модернизации и технологической реконструкции.

С другой стороны, отмечает Владимир Фесенко, то, что Германия одним из условий запуска "Северного потока-2" выдвигает сохранение Россией определенного объема прокачки газа через нашу ГТС – не симпатия Меркель к Украине или благотворительный жест. Это тоже эгоистический расчет.

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"Обеспечение минимума прокачки российского газа через нашу ГТС было частью переговоров Меркель и Путина в Сочи. Это нужно Германии для подстраховки. А вдруг что-то случится с "Северным потоком" или "Северным потоком-2"? Со стороны Германии и ЕС обязательным условием запуска "Северного потока-2" должно быть жесткое требование, а не пожелание – гарантированный минимум прокачки газа через нашу ГТС", – отмечает Владимир Фесенко.

Хотя, отмечает эксперт, после истории с Будапештским меморандумом, газовыми соглашениями 2009 года любая договоренность с Россией не является гарантированной. Но нам надо быть реалистами. В Украине долго доминировала позиция, что мы монополисты по транзиту газа в Европу. Не только Россия может перекрыть кран, но и мы. Теперь мы уже не можем этого сделать. За цену на транзит надо будет договариваться. Но, если мы слишком их завищуватимемо, то останемся и без минимума прокачки.

Напомним, 18 мая в Сочи состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин заявил, что реализация газопровода "Северный поток-2" не предусматривает прекращение транзита российского газа через Украину. Он добавил, что "поставки будут продолжены, если они будут экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности".

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.