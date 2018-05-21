Еще одна страна ЕС хочет построить газопровод из России в обход Украины

В то время, как в Германии начали строить "Северной поток-2", Болгария заявила, что тоже требует прямых поставок газа из Российской Федерации через Черное море, ведь это будет отвечать требованиям энергетической безопасности и эффективности.

Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев в интервью российской газете "Коммерсант".

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Назовем это "Болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только по отношению к Болгарии, но и Европейского союза в целом,

– заявил он.

По мнению болгарского президента, поставки газа в Европу через болгарскую территорию является логичным выбором как для Москвы, так и для Софии.

Радев добавил, что стремление Болгарии вряд ли отличаются от намерений Германии реализовать "Северный поток-2".

Предполагается, что после 2019 года Болгария будет получать российский газ через газопровод "Турецкий поток", который прокладывают по дну Черного моря. Однако в этом случае стране придется пользоваться транзитом газа через Турцию.

Напомним, из России в Германию планируют построить магистральный газопровод "Северный поток-2", который будет проложен через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.