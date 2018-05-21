13:37
21 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
19°C 7°C
  • вторник
    22°C 10°C
  • среда
    25°C 12°C
  • четверг
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, 19 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, 19 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Еще одна страна ЕС хочет построить газопровод из России в обход Украины

1263 Читати новину українською
Президент Болгарии хочет построить прямой газопровод из России
Президент Болгарии хочет построить прямой газопровод из России / Фото из открытых источников

В то время, как в Германии начали строить "Северной поток-2", Болгария заявила, что тоже требует прямых поставок газа из Российской Федерации через Черное море, ведь это будет отвечать требованиям энергетической безопасности и эффективности.

Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев в интервью российской газете "Коммерсант".

Читайте также: Путин заверил, что не прекратит транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2"

Назовем это "Болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только по отношению к Болгарии, но и Европейского союза в целом,
– заявил он.

По мнению болгарского президента, поставки газа в Европу через болгарскую территорию является логичным выбором как для Москвы, так и для Софии.

Радев добавил, что стремление Болгарии вряд ли отличаются от намерений Германии реализовать "Северный поток-2".

Предполагается, что после 2019 года Болгария будет получать российский газ через газопровод "Турецкий поток", который прокладывают по дну Черного моря. Однако в этом случае стране придется пользоваться транзитом газа через Турцию.

Напомним, из России в Германию планируют построить магистральный газопровод "Северный поток-2", который будет проложен через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости политики Новости Украины Северный поток-2 Новости России Болгария
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии
сегодня, 12:01 Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии
Блог Соцмережі 576
Ангела Меркель у Сочі: як купити Україну?
сегодня, 08:15 Ангела Меркель у Сочі: як купити Україну?
Борис Немировський 1014
Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
сегодня, 12:30 Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
85
Звільнення Суркова, кримський міст та Apple Pay в Україні, – топ-5 блогів тижня
20 мая, 22:01 Звільнення Суркова, кримський міст та Apple Pay в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1745
Обстрел школы на Донбассе, закон о трансплантации и День вышиванки в ВР–топ-5 видео недели
20 мая, 21:35 Обстрел школы на Донбассе, закон о трансплантации и День вышиванки в ВР–топ-5 видео недели
176
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук