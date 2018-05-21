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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Ще одна країна ЄС хоче побудувати газопровід з Росії в обхід України

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Президент Болгарії хоче побудувати прямий газопровід з Росії
Президент Болгарії хоче побудувати прямий газопровід з Росії / Фото з відкритих джерел

У той час, як у Німеччині почали будувати "Північній потік–2", Болгарія заявила, що теж потребує прямого постачання газу з Російської Федерації через Чорне море, адже це буде відповідати вимогам енергетичної безпеки і ефективності.

Про це заявив президент Болгарії Румен Радев в інтерв'ю російській газеті "Коммерсант".

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Назвемо це "Болгарським потоком". Такий підхід диктується здоровим глуздом і вимогами енергетичної безпеки та ефективності, і не тільки по відношенню до Болгарії, а й Європейського союзу в цілому,
– заявив він.

На думку болгарського президента, поставки газу в Європу через болгарську територію є логічним вибором як для Москви, так і для Софії. 

Радев додав, що прагнення Болгарії навряд чи відрізняються від намірів Німеччини реалізувати "Північний потік-2".

Передбачається, що після 2019 року Болгарія буде отримувати російський газ через газопровід "Турецький потік", який прокладають по дну Чорного моря. Однак у цьому випадку країні доведеться користуватися транзитом газу через Туреччину.

Нагадаємо, з Росії в Німеччину планують збудувати магістральний газопровід "Північний потік-2", який буде прокладений через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини України Новини політики Північний потік-2 Новини Росії Болгарія
Джерело: 24 Канал
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