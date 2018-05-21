Німеччина зацікавлена в прокачці газу через Україну, – експерт

Німеччина зацікавлена в будівництві газопроводу "Північний потік-2", тому що хоче підстрахуватися. Але Берлін хоче, щоб українська ГТС продовжила функціонування.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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За його словами, є дві причини появи російських проектів "Північний потік" і "Північний потік-2", в яких активну участь бере Німеччина. По-перше, конфлікт України з Росією навколо поставок газу і цін на транзит. По-друге, до історичного завершення підходить фізичний термін функціонування нашої ГТС.

Німці підтримують проекти щодо постачання газу в обхід України не тому, що Берлін таким чином проявляє неповагу до нас. Або для знаходження взаєморозуміння з Росією. Це егоїстичний розрахунок. У разі розширення конфлікту між Україною і Росією, якщо не буде працювати наша ГТС, повинні бути інші маршрути доставки газу в Європу,

– зауважує Фесенко.

Крім того, говорить експерт, технічний ресурс української труби вичерпується і переходить у ризиковану фазу, коли можуть бути техногенні катастрофи десь з 2020 року. Тому, переконаний політолог, якщо ми хочемо, щоб наша ГТС використовувалася хоча б частково, треба терміново вирішувати питання про її модернізацію і технологічну реконструкцію.

З іншого боку, зазначає Володимир Фесенко, те, що Німеччина однією з умов запуску "Північного потоку-2" висуває збереження Росією певного обсягу прокачування газу через нашу ГТС – не симпатія Меркель до України чи благодійний жест. Це теж егоїстичний розрахунок.

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"Забезпечення мінімуму прокачування російського газу через нашу ГТС було частиною перегорів Меркель і Путіна в Сочі. Це потрібно Німеччині для підстраховки. А раптом щось трапиться з "Північним потоком" або "Північним потоком-2"? З боку Німеччини і ЄС обов'язковою умовою запуску "Північного потоку-2" має бути жорстка вимога, а не побажання – гарантований мінімум прокачування газу через нашу ГТС", – наголошує Володимир Фесенко.

Хоча, зазначає експерт, після історії з Будапештським меморандумом, газовими угодами 2009 року будь-яка домовленість із Росією не є гарантованою. Але нам треба бути реалістами. В Україні довго домінувала позиція, що ми монополісти по транзиту газу в Європу. Не тільки Росія може перекрити кран, але й ми. Тепер ми вже цього не можемо зробити. За ціну на транзит треба буде домовлятися. Але, якщо ми надто їх завищуватимемо, то залишимося і без мінімуму прокачування.

Нагадаємо, 18 травня в Сочі відбулася зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом РФ Володимиром Путіним. Путін заявив, що реалізація газопроводу "Північний потік-2" не передбачає припинення транзиту російського газу через Україну. Він додав, що "поставки будуть продовжені, якщо вони будуть економічно обґрунтованими і доцільними для учасників економічної діяльності".

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.