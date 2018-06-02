SaveOlegSentsov: як у світі вимагають звільнення українських бранців Кремля

Звільнити Олега Сенцова і решту бранців Кремля вимагають у низці європейських країн, а також у США та Канаді. Про свою участь у глобальній акції заявили активісти більш, ніж 40 міст світу.

У кількох містах світу вже відбулись перші акції протесту на підтримку політв'язнів.

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Європа

Одними з перших акцію на підтримку Олега Сенцова провели у Європарламенті. У ній взяли участь Європарламентарі, представники постійного представництва України при Раді Європи, українці і працівники Євроустанов у Страсбурзі.

Активісти вийшли на мітинги у центр Брюсселя і Тель-Авіва. А над Посольством України в Польщі вивісили великий банер із закликом звільнити Олега Сенцова.



Брюссель



Польща

Доєдналися до акції і у Парижі. На площі прав людини зібралося кількадесят людей з прапорами та плакатами.



Париж

Вони скандували "Путін-терорист" і закликали всіх перехожих долучатися до всесвітньої акції на підтримку українських політв'язнів.

Росія

А от у Росії навіть встигли затримати активістів, які намагались відстояти життя і свободу бранців Кремля. У Петербурзі поліція зірвала одиничний пікет на підтримку Сенцова, а до поліцейських відділків потрапили принаймні двоє людей.



Росія



Активіст у Росії

США

Закликала звільнити українського режисера і місія США в ОБСЄ. Відповідне відео з'явилось на офіційній сторінці у твіттері.

Today we add our voice to the global call to #SaveOlegSentsov, victim of #Russia’s campaign to silence those speaking out against its occupation of #Crimea.



Please consider adding your voice. Share this message and his story.@SaveSentsov @UKRinOSCE @MFA_Ukraine @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/GCoDkpPc9x — U.S. Mission to OSCE (@usosce) 1 червня 2018 р.

З вимогою врятувати Сенцова та інших політв'язнів сьогодні зберуться активісти у Німеччині, Франції, Італії, Польщі, Грузії та десятках інших країн.

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов вже три тижні голодує у російській колонії у Лабитнангі. Його стан здоров'я значно погіршився – схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію. Олег має намір йти до кінця.