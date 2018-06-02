#SaveOlegSentsov: як у світі вимагають звільнення українських бранців Кремля
Звільнити Олега Сенцова і решту бранців Кремля вимагають у низці європейських країн, а також у США та Канаді. Про свою участь у глобальній акції заявили активісти більш, ніж 40 міст світу.
У кількох містах світу вже відбулись перші акції протесту на підтримку політв'язнів.
Читайте також: Сестра Сенцова про його стан: Зазвичай за таких обставин люди вже не можуть стояти
Європа
Одними з перших акцію на підтримку Олега Сенцова провели у Європарламенті. У ній взяли участь Європарламентарі, представники постійного представництва України при Раді Європи, українці і працівники Євроустанов у Страсбурзі.
Активісти вийшли на мітинги у центр Брюсселя і Тель-Авіва. А над Посольством України в Польщі вивісили великий банер із закликом звільнити Олега Сенцова.
Брюссель
Польща
Доєдналися до акції і у Парижі. На площі прав людини зібралося кількадесят людей з прапорами та плакатами.
Париж
Вони скандували "Путін-терорист" і закликали всіх перехожих долучатися до всесвітньої акції на підтримку українських політв'язнів.
Росія
А от у Росії навіть встигли затримати активістів, які намагались відстояти життя і свободу бранців Кремля. У Петербурзі поліція зірвала одиничний пікет на підтримку Сенцова, а до поліцейських відділків потрапили принаймні двоє людей.
Росія
Активіст у Росії
США
Закликала звільнити українського режисера і місія США в ОБСЄ. Відповідне відео з'явилось на офіційній сторінці у твіттері.
З вимогою врятувати Сенцова та інших політв'язнів сьогодні зберуться активісти у Німеччині, Франції, Італії, Польщі, Грузії та десятках інших країн.
Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов вже три тижні голодує у російській колонії у Лабитнангі. Його стан здоров'я значно погіршився – схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію. Олег має намір йти до кінця.