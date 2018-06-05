Путин рассказал о своем видении урегулирования ситуации на Донбассе

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Минские договоренности являются основой урегулирования вооруженного конфликта на Востоке Украины.

Об этом Путин сказал по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передает "РИА Новости".

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Говорили о ситуации в Украине. Я проинформировал господина федерального канцлера о том, как Россия видит дальнейшие возможности по урегулированию ситуации на Донбассе,

– сказал Путин.

Российский президент отметил, что Москва и Вена выступают за полное и неукоснительное соблюдение минских договоренностей по урегулированию ситуации в Украине всеми участниками конфликта на Донбассе.

Напомним, 24 мая президент России Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине. Стороны подтвердили важность выполнения минских соглашений.