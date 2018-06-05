Путін розповів про своє бачення врегулювання ситуації на Донбасі
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Мінські домовленості є основою врегулювання збройного конфлікту на Сході України.
Про це Путін сказав за підсумками переговорів з канцлером Австрії Себастьяном Курцом, передає "РИА Новости".
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Говорили про ситуацію в Україні. Я поінформував пана федерального канцлера про те, як Росія бачить подальші можливості щодо врегулювання ситуації на Донбасі,
– сказав Путін.
Російський президент зауважив, що Москва і Відень виступають за повне і неухильне дотримання мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації в Україні всіма учасниками конфлікту на Донбасі.
Нагадаємо, 24 травня президент Росії Володимир Путін обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном ситуацію в Україні. Сторони підтвердили важливість виконання мінських угод.
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