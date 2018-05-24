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Путін з Макроном поговорили про війну на Донбасі

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Макрон з Путіним поговорили про війну на Донбасі
Макрон з Путіним поговорили про війну на Донбасі / Прес-служба Кремля

У четвер, 24 травня, президент Росії Володимир Путін обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном ситуацію в Україні. Сторони підтвердили важливість виконання мінських угод.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Торкнулися і конфлікту на південному сході України. Акцентували важливість неухильного виконання мінських угод для забезпечення сталого всеосяжного рішення внутрішньоукраїнської кризи", – сказав Путін по завершенню переговорів.

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У свою чергу Макрон заявив, що Парижу і Москві необхідно спільно працювати над забезпеченням колективної безпеки.

"Я вважаю, що ми повинні спільно працювати над принципом колективної безпеки, що ми повинні захищати наші цінності, повинні захищати суверенітет наших народів", – заявив президент Франції.

Він також зазначив, що, на його думку, у низці випадків Франція "може діяти в тих ситуаціях, коли деякі "червоні лінії" перетнуті".

Нагадаємо, що 24 травня до російського Санкт-Петербурга прибув президент Франції Еммануель Макрон, щоб взяти участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Однак перед цим відбулася зустріч Макрона з російським колегою Володимиром Путіним.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини Франції Еммануель Макрон Володимир Путін Війна на Донбасі Мінські домовленості
Джерело: 24 Канал
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